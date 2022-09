Ao seu lado nesta caminhada estão o ex-prefeito da cidade, Chiquinho da Educação e a sua esposa, a prefeita Livia - Divulgação

Publicado 12/09/2022 13:56

Com Raiana de Chiquinho não tem tempo perdido e ela já demonstrou que tem pique para pedir votos nas ruas, quando foi eleita vice-prefeita em 2020 na chapa de Livia de Chiquinho, em Araruama, a Região dos Lagos. Agora, nas eleições de 2022, a candidata a deputada estadual tem um novo desafio.

Raiana de Chiquinho segue os mesmos passos dos companheiros do PSD. O federal Daniel Soranz conversa por dia com mil pessoas em suas caminhadas e com um contador manual a equipe registra cada aperto de mão do candidato.

Professora efetiva da rede municipal de ensino, Raiana de Chiquinho tem 33 anos e já percorreu quase 120 km a pé e gastando a sola do sapato, o equivalente ao trajeto Araruama x Rio de Janeiro.

Ao seu lado nesta caminhada estão o ex-prefeito da cidade, Chiquinho da Educação e a sua esposa, a prefeita Livia. As caminhadas acontecem durante todo o dia, em bairros diferentes da Região dos Lagos e duram em média 6 horas por dia.

A candidata reforçou que não falta disposição para conversar com a população do estado do Rio e que “vai ser a voz da Educação na ALERJ”.