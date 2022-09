Política Costa do Sol

Cláudio Castro (PL) reúne prefeitos e vereadores da Região dos Lagos

Reuniões aconteceram na quarta (21), quando compareceram os chefes de executivo Marcelo Magno (PL), de Arraial do Cabo; Vantoil Martins (CID), de Iguaba Grande; Alexandre Martins (REP), de Búzios; e Fábio do Pastel (PL), de São Pedro da Aldeia; nesta sexta (23), Castro reuniu vereadores do Estado, incluindo os de Arraial e Búzios

Publicado 23/09/2022 17:51 | Atualizado há 3 dias