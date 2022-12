"Araruama na copa" é sucesso de público com telão na Praça Menino João Hélio - Divulgação

"Araruama na copa" é sucesso de público com telão na Praça Menino João HélioDivulgação

Publicado 06/12/2022 19:53 | Atualizado 06/12/2022 19:55

O município de Araruama, na Região dos Lagos, entrou no clima da Copa do Mundo do Catar desde o início dos jogos da seleção brasileira e tem levado um grande público para a Praça Menino João Hélio, no Centro. Com telão de led instalado numa área coberta, a prefeita Livia de Chiquinho (PP) garante que o evento, gratuito, é sucesso absoluto e ainda empolga a população para entrar no clima do maior campeonato de futebol do mundo.



Num ambiente com segurança e muita alegria, ainda tem a batucada da torcida organizada pelo Brasil e uma programação musical imperdível a cada jogo da seleção brasileira. Mesas e cadeiras também foram colocadas no local para a maior comodidade dos espectadores.



“O espaço tem atingido lotação máxima desde o início do projeto do governo municipal. Além de acompanhar as partidas de forma gratuita, ainda tem os shows que acontecem no final da transmissão. As famílias araruamenses acolheram essa ideia”, destacou a prefeita Livia.



O próximo jogo do Brasil pelas quartas de final será nesta sexta-feira (9), às 12 horas. O time brasileiro enfrenta a Croácia, no estádio Cidade da Educação.