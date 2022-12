Foram apreendidas 1.970 trouxinhas de maconha, 475 cápsulas de cocaína, duas granadas de fabricação caseira e uma balança de precisão, além de material para endolação - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/12/2022 10:42

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma grande quantidade de drogas e granadas caseiras no início da tarde deste sábado (3) no distrito de São Vicente de Paula, em Araruama, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento quando receberam uma denúncia de que o ‘gerente’ do tráfico de drogas estava em uma casa na Rua Alcina dos Santos Silva. Em diligência no local, os militares foram recebidos pela sogra do acusado que franqueou a entrada da PM na residência. O criminoso foi localizado no quarto e afirmou fazer parte do tráfico do distrito.

Durante a ação, foram apreendidas 1.970 trouxinhas de maconha, 475 cápsulas de cocaína, duas granadas de fabricação caseira e uma balança de precisão, além de material para endolação.

O menor foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas. Ainda de acordo com a polícia, o material apreendido tem valor estimado de aproximadamente R$ 26 mil.