Depois de 17 anos, Araruama conquista o "certificado de regularidade previdenciária" - Divulgação

Depois de 17 anos, Araruama conquista o "certificado de regularidade previdenciária"Divulgação

Publicado 01/12/2022 16:43

Após mais de 17 anos, a Prefeitura de Araruama, na Região dos Lagos, conquistou o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT/ME.



O documento atesta se o Município cumpre as regras constitucionais e legais voltadas para a gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que assegura o pagamento dos benefícios a seus segurados.



É que com ele o município pode receber transferências voluntárias de recursos da União, ter a concessão de empréstimos, financiamentos avais e subvenções gerais de órgão ou entidades da Administração direta e indireta da União.



Além disso poderá ter liberado o pagamento dos valores referentes à compensação previdenciária devidos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), entre outros serviços.



Essa conquista só foi possível graças às boas práticas da gestão da prefeita Livia de Chiquinho (PP), juntamente com a administração do Ibasma, que foram essenciais na condução de atividades que viabilizassem a emissão do Certificado por meio das vias administrativas.