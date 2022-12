Acusado de tráfico de drogas é preso em Araruama - Letycia Rocha (Rc24h)

Acusado de tráfico de drogas é preso em AraruamaLetycia Rocha (Rc24h)

Publicado 01/12/2022 16:14

Um homem, identificado como D.C.J., de 27 anos, foi preso por tráfico de drogas no início da noite desta quarta-feira (30) no bairro Fazendinha, em Araruama, município da Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição recebeu informações sobre três elementos que estariam vendendo entorpecentes na região, sendo um foragido da Justiça e outro com tornozeleira eletrônica. Em diligência na rua Dr. Reinaldo, os agentes flagraram os criminosos em fuga e, após um cerco, capturaram um dos envolvidos com uma sacola contendo 37 pinos de cocaína e 40 buchas de maconha.

O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), atuado e preso.