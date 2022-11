Durante revista, os militares encontraram seis pinos de cocaína - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/11/2022 14:21

No município de Araruama, na Região dos Lagos, no bairro Três Vendas, uma guarnição de Motopatrulha da Polícia Militar abordou, nesta terça-feira (29), dois indivíduos que estavam em uma motocicleta saindo do Condomínio Minha Casa Minha Vida.

Durante a revista, os militares encontraram seis pinos de cocaína com o adolescente de 15 anos. Ele foi encaminhado para a 118ª DP, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.