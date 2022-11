Para o próximo ano, o destino á a Polinésia, onde vai disputar o campeonato mundial - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Para o próximo ano, o destino á a Polinésia, onde vai disputar o campeonato mundialAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 28/11/2022 10:32

A canoísta araruemense Eliane Camargo, de 73 anos, ganhou medalha de ouro na modalidade OC6 70+ durante o Campeonato Panamericano de Canoas Havaianas, realizado no Chile, no último dia 24. Campeã brasileira na categoria, Eliane também foi ouro no Campeonato brasileiro em São Paulo. Para o próximo ano, o destino é a Polinésia, onde vai disputar o campeonato mundial.

A filha de Eliane, Daniela Camargo - que é procuradora-geral de Araruama e também remadora - é só orgulho: "Quando ela foi me ver num campeonato regional ficou apaixonada. Eu também remo, mas ela me passou a perna (risos). Fico mais feliz porque eu introduzi ela no esporte. Acho bacana porque é um incentivo para o idoso aderir ao esporte".