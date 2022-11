A ocorrência foi registrada na 118ª DP - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/11/2022 12:43

A Polícia Militar apreendeu, no final da tarde desta quarta-feira (23), farta quantidade de drogas no bairro Vila Canaã, em Araruama, na Região dos Lagos. A ocorrência aconteceu logo após a prisão de um elemento apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade do UTA.

Agentes do Serviço Reservado da PM (P2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) estavam na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), quando receberam informações de que o criminoso preso momentos antes teria guardado um tonel enterrado com grande quantidade de material entorpecente em uma área de mata.

No local indicado, os militares arrecadaram 1.400 pedras de crack e 800 buchas de maconha.

A ocorrência foi registrada na 118ª DP.