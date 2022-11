O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade do UTA, em Araruama, na Região dos Lagos, foi preso com pistola municiada na tarde desta quarta-feira (23) no bairro Fazendinha.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Serviço Reservado (P2) localizaram o elemento, identificado como ‘Japinha’, no momento em que estava na garupa de uma motocicleta. Com ele, foram arrecadadas uma pistola calibre ponto 380 e 13 munições.

O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso.