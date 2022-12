Criminoso confessou ser ‘vapor’ do tráfico e foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso. - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 02/12/2022 12:51

A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (1), cinco pessoas por tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos.



Em Cabo Frio, um dos acusados, de 27 anos, foi capturado na praça do bairro Praia do Siqueira, no início da noite, após uma denúncia. Uma guarnição foi até o local e abordou o elemento que estava em posse de 45 cápsulas de cocaína. Nas proximidades, foram arrecadados outros 200 pinos da droga. Ele confessou ser ‘vapor’ do tráfico e foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.

Em Araruama, no início da tarde, dois homens de 32 e 24 anos foram capturados no bairro Novo Horizonte. Eles estavam com aproximadamente 5kg de maconha fracionados em 564 buchas, 3kg de skunk divididos em 508 invólucros, além de 1kg da mesma droga, material para endolação e R$ 80 em espécie. A dupla foi encaminhada para a 118ª DP, autuada e presa.

Também em Araruama, no final da tarde, agentes do Serviço Reservado da PM (P2), prenderam um homem de 21 anos no Clube dos Engenheiros, após uma denúncia anônima. O criminoso estava com 373 pedras de crack, 305 buchas de maconha, R$ 10 em espécie e um aparelho celular. Ele foi encaminhado para a 118ª DP, autuado e preso.

Já a noite, também em Araruama, no bairro Três Vendas, um homem de 20 anos foi preso com 157 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie durante um patrulhamento da PM pela região. Ele foi capturado após uma tentativa de fuga e encaminhado para a 118ª DP, permanecendo preso por tráfico de drogas.