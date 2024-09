Após uma revista no quintal, foi encontrada uma mochila contendo 55 buchas de maconha, 24 cápsulas de cocaína e R$ 40 em espécie. A adolescente de 17 anos assumiu a posse do material - Divulgação

Publicado 09/09/2024 05:24

Araruama - Neste sábado (7), duas ações da Polícia Militar de combate ao tráfico de drogas resultaram na prisão de um homem de 18 anos e na apreensão de uma adolescente de 17 anos de idade, em Araruama.



O primeiro caso ocorreu no bairro Fazendinha. Segundo informações da PM, uma denúncia levou os agentes ao local, onde um grupo de suspeitos foi avistado e tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Os policiais efetuaram um cerco e conseguiram capturar um dos suspeitos, de 18 anos de idade.



Com ele, foram apreendidas 185 pedras de crack, 129 cápsulas de cocaína, 51 buchas de maconha um rádio transmissor e R$ 35 em espécie. Ele foi conduzido à 118ª DP, permanecendo preso.



A segunda ocorrência foi registrada no bairro Clube dos Engenheiros. Durante patrulhamento pelo local, uma guarnição recebeu denúncia informando que a jovem estaria traficando em um beco na Rua Dr. Maurício e que, naquele momento, estaria em casa.



A equipe procedeu ao local e teve liberação para entrar. Após uma revista no quintal, foi encontrada uma mochila contendo 55 buchas de maconha, 24 cápsulas de cocaína e R$ 40 em espécie. A adolescente de 17 anos assumiu a posse do material e foi levada para a 118ª DP, onde ficou apreendida por fato análogo ao tráfico de drogas.

