Alunos de uma turma do curso receberam certificado pela conclusão do curso, nesse sábado (19)Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 11:00 | Atualizado 21/06/2021 11:06

ARRAIAL DO CABO – Uma parceria entre a Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, e a Escola Social de Vela Filhos do Vento, vai permitir que 60 crianças e adolescentes que estudem na rede pública municipal de ensino façam, gratuitamente, por semestre, o curso de Iniciação do Iatismo, na unidade. Nesse sábado (19), alunos de uma turma do curso receberam o certificado pela conclusão das aulas, na Praia dos Anjos.

Entrega dos certificados aconteceu na Praia dos Anjos Foto: Divulgação A cerimônia de entrega dos certificados contou com a presença do campeão mundial na classe Star, Samuel Gonçalves, e o técnico da Seleção Brasileira de Vela, Walter Bodner, além do prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno. A Escola Social de Vela Filhos do Vento foi fundada há três anos pelo cardiologista e velejador, Anderson Wilnes.