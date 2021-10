Diversas personalidades e políticos do município, como vereador Galego (REP) e o vice-prefeito, Deivinho Brito (SD), estavam presentes nessa inauguração - ASCOM

Publicado 15/10/2021 14:03

Nesta quinta-feira (14), Arraial do Cabo inaugurou o primeiro Centro de Imagem municipal, localizado dentro do Hospital Geral (HGAC). Com a inauguração, a unidade ganhou um mamógrafo, um tomógrafo e um equipamento de densitometria óssea. A expectativa do município é zerar a fila de pessoas em busca desses exames em até 30 dias. Atualmente, cerca de 200 mulheres aguardam o exame.



O Centro de Imagem vai realizar, em média, 20 exames diários. Mas como o setor irá atender a Emergência e o Ambulatório esse quantitativo pode ser superado e assim adequações serão feitas para atender a todos, segundo o secretário de Saúde, Jorge Diniz.



A data escolhida para a inauguração não poderia ser mais oportuna, aproveitando o Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama, para que as cabistas possam fazer o exame na cidade mesmo, o que antes era inviável.



“O Centro de Imagem representa um maior número de oferta de exames para a população, uma redução de tempo de diagnóstico e aumento na qualidade do atendimento à Saúde para os cabistas”, comemorou o secretário.

O prefeito Marcelo Magno, durante a inauguração, comentou que fará do Centro de Imagem e muitas outras obras o seu legado para a cidade. “Tudo é fruto de muito trabalho e pensamento no bem estar da população”.



Ele também conta que conseguiu transformar ‘um hospital de guerra’ em algo que vai atender a população com qualidade. “Tiramos vários equipamentos que estavam em caixas e colocamos em uso. Ainda tem cerca de dois milhões de outros equipamentos dessa mesma forma e vamos dar um destino a eles”, frisou o prefeito.



