Publicado 12/10/2021 21:44

No próximo domingo (17) vai acontecer no Parque Público da Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, o I Pedal Kids. O evento tem como tema: “De criança Para criança – nas Regras de Trânsito e no Ato Solidário”.

Segundo o Coletivo Arraial, que faz parte da organização, o objetivo é promover o incentivo do uso da bicicleta na preservação do meio ambiente, oportunizando o compartilhamento, a troca com abordagem lúdica sobre Regras de Trânsito e Ação Solidária.

As próprias crianças irão compartilhar informações em relação as Regras de Trânsito e fazer a entrega, posteriormente, das doações dos brinquedos para crianças de famílias mais carentes.

As inscrições podem ser feitas na SK BIKE CENTER, na Praça do Guarani, em Arraial do Cabo, até o dia 16 de outubro, juntamente com a doação de 1 brinquedo. O evento também vai contar com o sorteio de brindes.





O uso de máscara e álcool em gel é obrigatório e todas as crianças devem estar acompanhadas pelos responsáveis.