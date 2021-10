Os dois elementos foram encaminhados para a 132ª DP, autuados e presos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/10/2021 13:51

Dois homens, identificados como B.F., de 24 anos, e M.M.A., de 21, foram presos pela Polícia Militar nesta quinta-feira (7), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Eles são acusados de atear fogo em um quiosque na cidade.



Segundo a PM, os agentes receberam uma denúncia e localizou a dupla na Rua José Pinto de Macedo, no bairro Prainha. Os criminosos teriam contado para outras pessoas que pretendiam colocar fogo em mais locais do município.



Os dois elementos foram encaminhados para a 132ª DP, autuados e presos. A motivação do crime não foi revelada. Uma bicicleta furtada foi apreendida na ação.



RELEMBRE O CRIME

Na noite de quarta-feira (6), agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter um incêndio em um quiosque localizado na Avenida Litorânea, na orla da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, por volta das 22h45.



Mesmo com a ação dos militares, devido aos ventos fortes que atingiam a região no momento do crime, as chamas consumiram o estabelecimento quase em totalidade.