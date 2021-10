Ainda não há informações sobre a causa do fogo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/10/2021 15:46

Um quiosque localizado na Avenida Litorânea, na orla da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, pegou fogo na noite desta quarta-feira (6). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h45 para conter as chamas que atingiram o estabelecimento.

Segundo informações, mesmo com a ação dos militares, devido aos fortes ventos que atingiam a orla no momento do ocorrido, o incêndio consumiu o quiosque quase em totalidade. Ninguém ficou ferido.

Ainda não há informações sobre a causa do fogo. A ocorrência foi registrada na 132° DP.