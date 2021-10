Medida passou a valer a partir desta sexta-feira, dia 1º - Foto: Lucas Madureira

Publicado 01/10/2021 23:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, passou a exigir a partir desta sexta-feira (1º), que moradores e turistas apresentem o comprovante de vacinação contra a Covid-19, para acessarem estabelecimentos e espaços de uso coletivo. A decisão foi publicada nessa quinta-feira (30), no Diário Oficial do município, através do Decreto nº 3.458.