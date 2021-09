Imóveis ficam em área histórica da cidade, no bairro Praia dos Anjos - Foto: Divulgação

Publicado 28/09/2021 21:45

ARRAIAL DO CABO – Duas obras que estavam sendo erguidas de forma irregular na zona história de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, foram embargadas nesta terça-feira (28). Segundo a Prefeitura, os imóveis são uma residência e um ponto comercial, que estavam sendo construídos sem as devidas autorizações e licenciamentos dos órgãos pertinentes.

Ainda de acordo com a Prefeitura, o objetivo da ação é preservar as construções históricas do município, que fica localizada entre a igreja de Nossa Senhora dos Remédios, prédios e o Marco Histórico, no bairro Praia dos Anjos. O trabalho foi realizado de forma conjunta por equipes das secretarias municipais de Obras e a do Ambiente e Saneamento.