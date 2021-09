Publicado 28/09/2021 20:40

ARRAIAL DO CABO – Foi realizada nesse domingo (26), a sexta rodada da Copa de Futebol Izaías Teixeira, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Durante as partidas, foram contabilizados oito gols, sendo que três das seis equipes registraram dois gols contra os seus respectivos adversários.Os jogos aconteceram no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, no Centro da cidade, e a copa conta a participação de oito equipes. As partidas continuam na próxima semana, sem a presença de público, para evitar aglomeração por conta da pandemia da Covid-19.