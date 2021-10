Fórum aconteceu na sala de cinema do município - Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2021 23:25

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, sediou nessa quarta-feira (29), o Fórum Estadual de Gestores da Juventude. O evento, realizado na sala de cinema do município, teve o objetivo de discutir ações e políticas públicas para a juventude, além da votação para eleger o novo presidente do Fórum Estadual.