Os encontros online já foram encerrados e agora é mantida a programação presencial - Divulgação

Os encontros online já foram encerrados e agora é mantida a programação presencialDivulgação

Publicado 17/10/2021 21:33

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, vai realizar, no próximo mês, o Circuito Gastronômico Temperos. O evento, promovido em parceria do Convention e Visitors Bureau, secretaria municipal de Turismo, Associação de Meios de Hospedagem de Arraial do Cabo (AMHAR) e Sebre, terá início no dia 1º de novembro, com encerramento no dia 30 e será realizado nos estabelecimentos já cadastrados.

A organização do evento segue com os preparativos. Desde setembro acontecem as oficinas gastronômicas promovidas pelos organizadores do Circuito. Os encontros online já foram encerrados e agora é mantida a programação presencial, aberta somente para as empresas participantes do Circuito.

Nas oficinas são apresentados diversos temas como, marketing digital, atendimento, elaboração de cardápio, entre outros. O próximo encontro será nesta segunda-feira (18).