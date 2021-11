Evento ciclístico acontece no dia 12 de dezembro com largada na Praia Grande, em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Evento ciclístico acontece no dia 12 de dezembro com largada na Praia Grande, em Arraial do CaboLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/11/2021 15:30

No dia 12 de dezembro, a Região dos Lagos vai receber o maior ‘Abraço à Lagoa de Araruama’ já realizado. Com um pedal de 100km, o evento visa à conscientização pela preservação do maior ecossistema regional e a maior lagoa hipersalina do mundo.



A largada acontece às 7h, em Arraial do Cabo, na Praia Grande, onde será montada uma arena para a recepção dos atletas dentro do evento, com palco, telão, pódio de premiação, área de recepção e secretaria, tendas de exposição para patrocinadores e apoiadores, com food trucks e espaços abertos. Será também local da chegada de todos os atletas, com pórtico, corredor de grades personalizado, com as marcas e toda a identidade visual do evento. A partir dali, os ciclistas percorrerão as cinco cidades que fazem parte do entorno da Lagoa de Araruama. A saída será por Monte Alto e Praia Seca, sentido Araruama. Depois, os atletas seguirão pela Rodovia Amaral Peixoto passando por Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, para retornar a Arraial.

Em todo o trecho, de aproximadamente 100 km, os participantes terão uma estrutura de apoio e segurança montada pelos cinco municípios, segundo a organização do evento, e contarão com o apoio das Guardas Municipais e agentes de trânsito, além de equipe do evento para suporte aos atletas.



Em São Pedro e Araruama, os até 500 ciclistas amadores envolvidos no pedal terão postos com alimentação e hidratação. Ao final, cada um que completar o percurso receberá uma medalha de conclusão.



E a criançada também pode participar. Em Arraial do Cabo, durante o evento, vai rolar o Pedal Kids gratuitamente na Praia Grande. Basta levar a bike.



Os interessados em participar do ‘1º Abraço à Lagoa de Araruama’ e encarar o desafio de pedalar 100 km em volta do maior patrimônio natural da Região dos Lagos podem se inscrever no site www.audaxrio.com. A entrega dos kits aos participantes será realizada no dia 11.