Foram apreendidas 14 munições e 146 pinos de cocaína - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/12/2021 17:13

Um homem, identificado como A.R.M., foi preso preso com uma pistola, 14 munições e 146 pinos de cocaína nesta quarta-feira (8) no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento da Polícia Militar.

Os agentes receberam uma informação de que um elemento negro, vestido de camisa vermelha e calça presa, estaria traficando na Rua Hilton Massa. No local, os policiais observaram o suspeito entrando em um terreno baldio com uma sacola em mãos. Ao sair, ele foi abordado e confessou a prática ilícita. A sacola foi recuperada com todo o material do tráfico.

O criminoso foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.