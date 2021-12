Ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (10) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/12/2021 14:22

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã desta sexta-feira (10), em um matagal entre o aeroporto de Cabo Frio e o trevo que dá acesso ao distrito de Monte Alto, na antiga estrada de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, a vítima é um homem de cor parda, ainda não identificado, que estava vestido com uma camisa vermelha e calça de moletom preta. A princípio, morto por disparos de arma de fogo.

O cadáver foi localizado por um morador do bairro Vila do Sol, que caminhada pela estrada e observou uma grande quantidade de urubus no local.

A ocorrência será registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.