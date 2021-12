Realizada na última quinta-feira (16), a ação delimita o acesso de veículos sobre a vegetação - ASCOM

Realizada na última quinta-feira (16), a ação delimita o acesso de veículos sobre a vegetaçãoASCOM

Publicado 20/12/2021 18:43

Uma atuação em conjunto envolvendo a Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e a equipe da Área de Proteção Ambiental (APA) de Massambaba, instalou placas informativas e mourões na Praia do Pneu e na Ponta da Acaíra. Realizada na última quinta-feira (16), a ação delimita o acesso de veículos sobre a vegetação.



Com maior presença de visitantes nesses ecossistemas na temporada de verão, aumentam os registros de degradação ambiental. Por isso, a necessidade de ações para minimizar o impacto da ação humana em áreas ambientalmente sensíveis.



Essas localidades estão inseridas na Área de Preservação Ambiental (APA) de Massambaba, criada em 1.986 pelo Governo do Estado do Rio. O objetivo é proteger uma das últimas áreas remanescentes de restinga, lagoas costeiras e brejos ainda em bom estado de conservação, responsáveis pelo abrigo de inúmeras espécies de aves migratórias e habitat de espécies vegetais endêmicas.