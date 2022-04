Quem estava passeando na embarcação levou um susto ao ver o tubarão-baleia ao lado do saveiro - @SaveiroDomJuan (Ruan Simas)

Publicado 09/04/2022 21:25

Os turistas que estavam a bordo de uma embarcação em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, neste sábado (9), foram surpreendidos com a visita de um tubarão-baleia. O animal se aproximou do barco e nadou ao lado dele, na altura da localidade conhecida como Baixios, próximo à Prainha do Pontal do Atalaia, por volta de 10h40.



Apesar do susto, o animal é pacífico e oferece poucos perigos aos seres humanos. A aparição próxima ao litoral é rara, já que a espécie prefere águas quentes.

Imagens Ruan Simas do Saveiro Dom Juan