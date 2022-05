Arraial do Cabo será palco da 2ª etapa da World Trail Races, neste sábado (28) - Divulgação

Publicado 25/05/2022 16:39

Aproximadamente 1.200 atletas profissionais e amadores irão desbravar praias e morros de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, neste sábado (28), durante a WTR OMRON. A tradicional etapa do calendário de corridas de montanha no País, contará com provas de Trail Run com percursos de 6 km, 21 km (solo ou dupla) e 30 km.

Será a única da temporada com uma prova em dupla. Durante o evento, acontece também a Kids Race, corrida destinada às crianças, para aprenderem desde cedo os benefícios da prática esportiva.

A arena do evento será montada na Praia Grande, com atividades para toda a família, como food park, ativações de patrocinadores, Bar Patagônia e muito mais, a partir das 6h.Confira o cronograma das atividades no site oficial do evento