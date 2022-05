Imunização contra a gripe segue até o dia 3 de junho em Arraial do Cabo - Divulgação

Publicado 22/05/2022 18:00

A vacinação contra a gripe segue até o dia 3 de junho em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. O público-alvo (crianças de 6 meses a 4 anos, idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, portadores de deficiência, professores e profissionais da segurança/saúde) pode se dirigir às UBS’s da cidade entre 9h e 16h, de segunda a sexta-feira, para receber a imunização.



Para receber a dose, são exigidos os seguintes documentos: comprovante de residência, carteira de vacinação da criança, cartão do SUS e documento de identificação da criança e do responsável.



Segundo a Prefeitura, essa é a forma de proteção na época mais fria do ano. “Com a chegada do inverno, o vírus da Influenza – principal causador das doenças respiratórias - é implacável e acomete boa parte dos munícipes”, afirma.



Confira os locais de vacinação logo abaixo:

Posto de Saúde de Figueira;

Posto de Saúde do Sabiá;

Posto de Saúde de Monte Alto;

Posto de Saúde da Prainha;

Posto de Saúde do Canaã;

Posto de Saúde da Cabocla;

Posto de Saúde da Boa Vista;

Posto de Saúde Hermes Barcellos (Antigo, na Rua Almirante Tamandaré);

Posto de Saúde do Sítio.