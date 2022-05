PM prende "gerente" do tráfico e apreende drogas em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/05/2022 13:26

Um homem conhecido como Magrão foi preso nesta quarta-feira (18) no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. De acordo com a Polícia Militar, ele é “gerente” do tráfico de drogas da localidade.

O criminoso, que estava foragido da Justiça, foi capturado após uma denúncia de que ele estaria escondido em uma casa com o portão quebrado na Rua Tomé de Souza.

Ele foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde permaneceu preso.

Já no distrito de Figueira, a PM apreendeu uma carga com 274 invólucros de cocaína na Rua Luar de Prata, também após uma denúncia dando conta de que elementos envolvidos com o tráfico haviam escondido entorpecentes em uma área de restinga.

O material foi encaminhado para a 132ª DP e ninguém foi preso.