Homem e mulher são presos em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/05/2022 14:10

Um homem e uma mulher foram presos durante ações da Polícia Militar em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, neste final de semana. No sábado (14), um elemento identificado como G.E.M. foi capturado com uma carga de drogas na Praia dos Anjos.

Segundo a PM, agentes realizavam um patrulhamento a pé atrás do palco montado para os shows de aniversário do município quando observaram o acusado entregando um papelote de cocaína a outro homem. Ele foi abordado e estava em posse de outros 13 sacolés do entorpecente.

O criminoso confessou que o restante do material estava guardado na roda de um automóvel estacionado na Praça do Cova, onde os policiais apreenderam outros 62 papelotes da droga, além de um frasco de loló e R$ 30 em espécie.

Já no domingo (15), uma mulher, identificada como J.L.S. foi presa por tráfico no Morro da Boa Vista após uma denúncia anônima. Ela foi capturada com 196 invólucros de cocaína, 52 tabletes de maconha, R$ 30 em espécie e um aparelho celular.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia, autuados e presos.