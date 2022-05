O músico encerra a semana de shows da cidade - Divulgação

O músico encerra a semana de shows da cidade Divulgação

Publicado 15/05/2022 14:39

O cantor Seu Jorge fecha com chave de ouro a série de shows em comemoração aos 37 anos de Arraial do Cabo (comemorado no último dia 13), na noite deste domingo (15), com apresentação no palco montado na Praia dos Anjos. Antes apresentação acontecerá uma queima de fogos. Seu Jorge sobe ao palco partir das 22h



As atrações começaram na última quarta (11), com o cantor gospel Tony Allysson, seguido de Péricles, Zé Ramalho e Thiago Martins, que se apresentou na noite deste sábado (14).



O show do pagodeiro deixou a areia da Praia dos Anjos lotada pela quarta noite seguida, levando uma multidão para o município cabista. Veja um trechinho do show: