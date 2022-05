Péricles anima segunda noite da festa do 37º aniversário de Arraial do Cabo - Reprodução/ internet

Péricles anima segunda noite da festa do 37º aniversário de Arraial do CaboReprodução/ internet

Publicado 12/05/2022 14:19

O cantor de pagode romântico Péricles é a atração que promete animar a segunda noite da festa do 37º aniversário de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, nesta quinta-feira (12).

O ex-membro do grupo Exaltassamba, que tem mais de 35 anos de carreira, leva seus sucessos para o palco montado nas areias da Praia dos Anjos a partir das 22h.

A segunda noite de shows tem início às 19h, com show de abertura da banda Luz do Desejo.

O evento do aniversário de Arraial começou nesta quarta (11) com show de Tony Allyson. Na sexta (13), dia que a cidade completa 37 anos de emancipação político-administrativa, a atração será o veterano Zé Ramalho.

A festa, que ainda vai contar com Thiago Martins neste sábado (14) e Seu Jorge no domingo (15), é uma realização da Prefeitura de Arraial do Cabo, com o apoio das secretarias de Governo, Eventos, Esporte, Lazer e Turismo.