Copa Brasil de Vela tem início em Arraial do Cabo

Copa Brasil de Vela tem início em Arraial do CaboDivulgação

Publicado 12/05/2022 13:44

Aconteceu, na manhã desta quinta-feira (12), a abertura da Copa Brasil de Vela em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. O campeonato acontece durante todo o fim de semana, a partir das 10h, na Praia dos Anjos.



O evento tem etapa válida para a seleção da equipe brasileira de vela jovem, que vai participar em outubro deste ano dos jogos Sul-Americanos, no Paraguai. Cerca de 100 atletas devem participar da disputa, que envolve as classes Snipe, Hobie Cat 16, Hobie Cat 14, Optmist, Dingue, ILCA 7, ILCA 6, iQFOil e Wing Foil.



O campeonato é organizado pela Confederação Brasileira de Vela, com apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias de Governo, Eventos, Esporte e Lazer, Turismo, Ambiente e Saneamento, Fundação do Meio Ambiente e Associação de Meios de Hospedagem de Arraial do Cabo (AMHAR). O Prefeito Marcelo Magno esteve presente discursando na abertura e disse estar muito alegre com a realização da competição, que acontece pela primeira vez na cidade.

O evento conta também com a participação de alguns ‘cabistinhas’ bem especiais. Gabriel Batista, Jesus da Silva, Gabrielly Pereira e Sofia Abrantes são filhos e netos de pescadores. Criados em contato direto com o mar de Arraial do Cabo, eles desenvolveram uma relação de muito respeito com o oceano e desde que começaram as aulas no Projeto Social de Vela – Meninos do Vento, demonstraram uma aptidão natural com o esporte. Não é à toa que foram convidados, por velejadores profissionais, para participar do CB Vela, na classe Dingue.

Apoiado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, o Projeto Meninos do Vento já atua a mais de 3 anos na cidade, incentivando a participação de crianças e adolescentes no mundo dos esportes náuticos, ao qual a cidade tem um grande campo de conhecimento. Atualmente, o projeto conta com 30 alunos inscritos, com mais de 64 horas de aula cada. "Meninos do Vento" abrirá vagas para mais uma turma em breve.