Miguel Carvalho, de 60 anos, estava pescando com o irmão na Pedra do Raio quando caiu no mar; cadáver foi localizado a 25 milhas de distância - Reprodução redes sociais

Miguel Carvalho, de 60 anos, estava pescando com o irmão na Pedra do Raio quando caiu no mar; cadáver foi localizado a 25 milhas de distânciaReprodução redes sociais

Publicado 11/05/2022 11:22

O corpo de Miguel Carvalho, e 60 anos, foi encontrado no final da madrugada desta quarta-feira (11), em Saquarema. O pescador estava desaparecido desde o último dia 4, quando caiu da localidade conhecida como Pedra do Raio, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

Segundo informações da Guarda Marítima, o cadáver foi localizado por um mergulhador, conhecido como Jorginho, a 25 milhas de distância do local onde desapareceu.

Miguel Carvalho estava com o irmão, Melquesedeque de Carvalho, de 53 anos, quando caiu no mar. Melquesedeque chegou a pular na água para tentar resgatar o parente, mas não conseguiu, devido ao mar agitado. Ele foi socorrido por um barco de pesca que passava pelo local. Já Miguel afundou e não tinha sido encontrado.

O corpo de Miguel foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.