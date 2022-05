Arraial do Cabo

Homem está desaparecido após cair no mar em Arraial do Cabo; irmão foi resgatado com vida

Miguel Carvalho, de 60 anos, estava pescando com o irmão na Pedra do Raio quando caiu no mar; barco de pesca resgatou Melquesedeque de Carvalho, de 53 anos, que pulou para salvar o parente

Publicado há 2 dias