Homem está desaparecido após cair no mar em Arraial do Cabo; irmão foi resgatado com vida - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/05/2022 13:53

Miguel Carvalho, de 60 anos, está desaparecido após cair no mar de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, nesta quarta-feira (4). O homem pescava com o irmão, Melquesedeque de Carvalho, de 53 anos, quando caiu da localidade conhecida como Pedra do Raio.



De acordo com a Guarda Marítima, Melquesedeque chegou a pular na água para tentar resgatar o parente, mas não conseguiu, devido ao mar agitado. Ele foi socorrido por um barco de pesca que passava pelo local. Já Miguel afundou e não foi encontrado.



O homem socorrido foi encaminhado para o Hospital Central de Emergências, em Cabo Frio. As buscas pelo desaparecido continuam nesta quinta-feira (5), com o apoio de uma moto aquática, uma viatura terrestre e equipe de mergulhadores.