Foragido da Justiça de Minas Gerais é preso em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Foragido da Justiça de Minas Gerais é preso em Arraial do CaboLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/05/2022 14:14

Um homem, identificado como Wesley da Cruz Silva, conhecido como Juquinho Capeta, foi preso na manhã desta quinta-feira (12) em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. Ele é considerado foragido com dois mandados de prisão em aberto: um emitido pela Justiça de Minas Gerais e outro pela do Espírito Santo, pelo crime de feminicídio.

De acordo com a ocorrência, o criminoso foi identificado por dois policiais de folga, sendo um deles da cidade capixaba Guarapari, onde Juquinho é conhecido. Agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) foram acionados e realizaram a captura de Wesley. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), em Cabo Frio.

Conforme a polícia, o elemento tem 32 passagens criminais em Minas, pelos crimes de furto, roubo, porte ilegal de arma, agressão, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. No Espírito Santo, ele foi condenado por feminicídio após espancar uma mulher de 31 anos. A vítima entrou em coma.