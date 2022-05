Homem é detido após dar duas facadas no vizinho em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/05/2022 15:28

Um homem foi preso pela equipe de GTRAN (Grupamento de Trânsito) por atentar contra a vida de um vizinho, na manhã desta quarta-feira (18), em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. O suspeito teria desferido duas facadas, uma no peito e outra no braço da vítima e fugido após o crime.

O homem ferido foi levado por familiares para o Hospital Geral de Arraial do Cabo para receber os cuidados médicos. Com as características do acusado, a equipe do GTRAN junto com o CMTE da Guarda Municipal iniciou a procura pelo criminoso, que foi encontrado em frente da sua residência.

O suspeito foi abordado e após revista foi arrecadado, em sua cintura, 2 facas que teriam sido usadas no crime. O suspeito admitiu ser o autor da tentativa de homicídio, sendo assim conduzido para DP onde ficou detido e à disposição da Justiça.