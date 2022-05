Influenciador e cão que viajavam de fusca e morreram nos EUA já passaram pela Região dos Lagos - Sabrina Sá (RC24h) / redes sociais

Influenciador e cão que viajavam de fusca e morreram nos EUA já passaram pela Região dos LagosSabrina Sá (RC24h) / redes sociais

Publicado 26/05/2022 16:05

O influenciador brasileiro Jesse Koz, de 29 anos, e seu cachorro Shurastey, vítimas de um acidente de trânsito nos EUA, enquanto viajavam de fusca rumo ao Alaska, estiveram na Região dos Lagos em agosto de 2018. Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio e Macaé fizeram parte da rota do “Dodongo”, apelido dado pelo influenciador ao carro de 1978 de 1.300 cilindradas, que o levava mundo a fora há cinco anos, chegando a visitar 17 países.



Jesse, que é de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, decidiu largar emprego e faculdade para viajar pelas Américas com o cão da raça golden retriever. O nome do animal faz referência à música ‘Should I Stay or Should I Go’, do grupo The Clash.



Na época que esteve na Região dos Lagos, eles já tinham visitado países como Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina, e estavam subindo pela costa brasileira.

A dupla era acompanhada por mais de 400 mil seguidores nas redes sociais e, através do Instagram, o influenciador registrou a passagem pela região. Depois do ocorrido, o número mais do que dobrou. Em alguns pontos, como Macaé e Arraial do Cabo, ele chegou a se hospedar na casa de moradores que acompanhavam sua trajetória.







Koz e Shurastey morreram em um acidente de carro no estado de Oregon, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (23). A colisão aconteceu quando Jesse invadiu a contramão para desviar de um carro que havia diminuído a velocidade repentinamente. Ele bateu de frente com o Ford Escape que vinha no sentido oposto.



O acidente aconteceu em uma rodovia na cidade de Grants Pass, no Oregon. Eles estavam a apenas 41 horas de viagem do destino final.



As cinzas do animal serão enviadas para Balneário Camboriú junto com o corpo do influenciador. O procedimento será pago com recursos de uma vaquinha online que bateu a meta de R$ 120 mil em poucas horas.



Em sua última publicação no Instagram, no sábado (21), KOz se mostrou animado em relação ao encontro com amigos.



“Nós estamos acampando no estado do Oregon, no meio do nada, e daqui nós seguimos viagem rumo à fronteira com o Canadá. Mas antes vamos visitar uma galera que eu sou fã!!!”, escreveu.