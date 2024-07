Atriz, roteirista e produtora, Cláudia Abreu visita Arraial do Cabo - Reprodução/ Instagram

Atriz, roteirista e produtora, Cláudia Abreu visita Arraial do CaboReprodução/ Instagram

Publicado 17/07/2024 16:33

ARRAIAL CABO, REGIÃO DOS LAGOS - A atriz, produtora e roteirista Cláudia Abreu, de 53 anos, esteve na Região dos Lagos no último fim de semana. A artista, uma das mais consagradas do Brasil, publicou nas redes sociais, no domingo (14), uma fotografia em Arraial do Cabo.

A imagem mostra a atriz global sorrindo com o cenário do Pontal do Atalaia. Na legenda, ela comentou que “não ia há anos em Arraial do Cabo”, complementando, ao fim, com um elogio: “que lugar mais lindo”.

Formada em filosofia, Cláudia fez sua primeira novela aos 16 anos e protagonizou grandes sucessos televisivos ao longo da carreira. Um deles, ‘Cheias de Charme’, lançado em 2012, está sendo reprisada na TV Globo, no Vale a Pena Ver de Novo.

Na novela, a artista interpreta a cômica e emblemática vilã Chayene, que rivaliza com as ‘empreguetes’, personagens principais. Na época, Cláudia tinha 41 anos.

A personagem é conhecida pelos diversos bordões, como “Curica”, “Amadinha”, “Chumbreguete”, entre outros.