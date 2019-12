Agora vai! Kia confirma lançamento de hatch Rio para janeiro

Rio - Agora vai! A Kia, enfim, confirmou para janeiro a chegada do hatch Rio. A novela envolvendo os anúncios do modelo que já durava quase dez anos. O modelo chega importado do México após quase dez anos de anúncios e aparições nas edições do Salão do Automóvel.



De acordo com o anúncio da marca sul-coreana, o modelo será vendido em duas versões: LX e EX, ambas equipadas com transmissão automática de seis velocidades e motor de quatro cilindros, 1.6 litro, 16 válvulas, flex, capaz de desenvolver 130 cv de potência e 16,5 kgfm de torque.

A diferença entre as duas versões está na lista de equipamentos. Até o momento, apenas alguns destaques foram revelados, entre eles, está a central multimídia de sete polegadas, capaz de espelhar celulares Android ou iOS.

No México, ele é vendido na versão de entrada com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), controle de estabilidade, tração, assistente de partida em rampa, ar-condicionado, computador de bordo, ajuste de altura nos bancos, vidros elétricos nas quatro portas e câmera de ré. Além, é claro, da central multimídia.

A lista de itens da opção mais completa inclui faróis do tipo projetor com DLR, volante com ajuste de altura e profundidade, sensor traseiro, apoio de braço, painel com tela de 3,5", controle de cruzeiro e chave presencial para partida e acesso. Os preços ainda são um mistério, mas espera-se que o modelo brigue em preço com Polo e com versões mais caras do Argo.