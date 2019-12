Nissan GT-R Nismo de LEGO encontra o 'irmão' de verdade

Rio - A LEGO anunciou nesta semana o lançamento de um dos primeiros kits da linha Speed Champions 2020, que trará a miniatura do Nissan GT-R Nismo. O kit temático do esportivo chega no início do próximo ano. Um dos destaques da nova linha é que ela tem tamanho 25% maior em relação aos modelos dos anos anteriores.

O GT-R Nismo montável é a primeira colaboração da LEGO com a Nissan. O carrinho leva 298 'pecinhas' do brinquedo e pode ser montado em um tempo estimado em uma hora. Depois de pronto, o peso da miniatura do Nismo é de 193 g.

Para antecipar o lançamento, a LEGO e a Nissan promoveram um encontro entre as duas versões. De um lado o GT-R de brinquedo e do outro o irmão de verdade. A ação ocorreu no Festival Nismo, realizado neste mês no Japão.

Olhando os dois modelos lado a lado, é possível reparar nos detalhes, como nos detalhes em vermelha do para-choque frontal, no grafismo lateral, no desenho das rodas, nas quatro saídas de escapamento, nas lanternas circulares e na grande asa montada na traseira.