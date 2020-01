Lamborghini Huracán para quem gosta de dirigir

Um deleite para quem gosta de dirigir. É assim que podemos definir o novo Lamborghini Huracán EVO com tração exclusivamente traseira, chamada de Rear-Wheel-Drive (RWD). De acordo com a Casa de Sant'Agata Bolognese, a novidade promete deixar "o motorista no centro da experiência de dirigir, além de lembrar das origens de engenharia da Lamborghini". A configuração divide espaço com as já tradicionais variantes com tração integral

Mas não fica apenas nisso, a configuração com tração traseira também traz outros elementos interessantes para os amantes da velocidade. Entre eles, destaque para o motor naturalmente aspirado V10 5.2 de 610 cv de potência e 57,10 kgfm de torque, que chega associado ao câmbio de dupla embreagem e sete marchas.

Em relação ao modelo com tração integral (AWD), o Huracán RWD perdeu 33 kg indo a 1.389 kg contra 1.422 kg. A medida garante uma relação peso-potência de 2,27 kg/cv que permite o 'touro' acelerar de zero a 100 km/h em espantosos 3,3 segundos ou de zero a 200 km/h em 9,3 segundos.

Apesar dos quilinhos a menos, a versão EVO AWD alcança as duas marcas (100 e 200km/h) um pouco antes, em 2,9 segundos e 9 segundos, respectivamente. Por outro lado, a máxima alcançada pelo modelo é igual nas duas versões: 325 km/h.

De acordo com a tradicional montadora italiana, o Huracán EVO RWD é um resgate a condução divertida. Por ser uma opção menos dócil ao motorista, a Lamborghini aproveitou o lançamento para calibrar o controle de tração. A atitude deve evitar boa parte das "braçadas" dos motoristas menos acostumados.

Para tornar a condução personalizável, há ainda o sistema de modos de condução, com as opções Strada, Sport e Corsa. Cada uma com um nível de assistência.

As rodas tem aro 19 e os pneus são mais largos no eixo traseiro. Os freios possuem discos de 365 mm na dianteira e de 356 mm na traseira, com pinças de alumínio de oito pistões (frente) e de quatro (traseira). As suspensões usam molas de aço e amortecedores hidráulicos.