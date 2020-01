Mercedes-Benz apresenta conceito inspirado no filme Avatar

Rio - A Mercedes-Benz apresentou, nesta quarta-feira, um novo conceito elétrico que parece ter saído direto das telas de cinemas para a realidade. Trata-se do Vision AVTR, que tem seu design inspirado no mundo do filme Avatar, de James Cameron. O modelo é a atração da marca para a feira de tecnologia CES, em Lás Vegas, nos Estados Unidos.



De acordo com o anúncio da marca, o Vision AVTR é um carro de quatro lugares com design orgânico, que traz aerodinâmica ativa e oferece interatividade homem-máquina.

Diferente de qualquer outro carro, o Mercedes-Benz é capaz de se conectar com os usuários. A conexão é feita apenas com o toque da mão sobre o controlador central. A peça faz a leitura do pulso do ocupante e permite a partida.

Destaque de design do modelo, depois das rodas que se acendem, vai para as 33 abas individuais que se movem para alterar a aerodinâmica, posicionadas na traseira. A motorização é outro destaque. São 470 cv de potência e autonomia para rodar até 435 quilômetros com apenas uma carga. Outra curiosidade do conceito é que ele pode andar lateralmente em um ângulo de aproximadamente 30°.