Hatch e esportivos

Oficializado pela Peugeot no fim do ano passado, a nova geração do 208 é uma das mais aguardadas para 2020. Produzido na Argentina, o modelo dos característicos LEDs em formato de 'presa' é esperado para o segundo semestre deste ano.

O hatch deve ter versões 1.6 e 1.2, ambos aspirados. Ele chegará para brigar de igual para igual com Volkswagen Polo e Fiat Argo. O lançamento é considerado a chance de guinada da PSA no Brasil.

Motor 1.4 TSI de 150 cv, suspensão com calibragem exclusiva e visual mais imponente, esses são os predicados da versão GTS esperada para Polo e Virtus para este ano. A configuração esportiva já está sendo faturada para concessionários da Volkswagen e deve ser lançada oficialmente no primeiro trimestre.

Os preços devem ser de R$ 89 mil para o hatch e R$ 94 mil para o sedã.