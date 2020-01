Honda apresenta linha 2020 da Biz 125

Rio - A Honda acaba de lançar a linha 2020 da Biz 125. Lider no segmento das cubs e motonetas em 2019, o modelo chega com rodas resedenhadas e novos grafismos. Apesar da pequena mudança, a 'motinha' manteve o valor da linha anterior: R$ 10.077,00.



O conjunto mecânico da Biz 125 também foi mantido. Ela segue usando o econômico motor monocilíndrico OHC de 124,9 cc flex, capaz de entregar 9,2 cv de potência, torque de 1,04 kgfm e de fazer médias acima dos 50 km/l, quando abastecido com gasolina.



O câmbio é do tipo semiautomático, com troca de marchas no pedal, sem a necessidade de acionar a manete da embreagem. Por falar em trocas de marcha, o painel de instrumentos da Biz 125 orienta a necessidade de mudança através de um a luz indicadora.

O design do modelo segue o mesmo. A praticidade do modelo também. Há tomada 12V para o carregamento de smartphones no baú e, no peitoral, há um gancho fixador para bolsas.