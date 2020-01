Fabricante revela detalhes de moto elétrica antiacidente

A Damon Motorcycles, fabricante de motos elétricas, divulgou, na última quarta-feira, novos detalhes sobre a sua moto anti-acidentes. Chamada de Hypersport, a moto traz sistema CoPilot, desenvolvido em parceria com a BlackBerry, que monitora o que acontece ao redor da moto. O modelo tem preço sugerido nos EUA de US$ 24.995, aproximadamente R$ 101.800.



O sistema utiliza imagens geradas por câmeras instaladas na dianteira e traseira da moto, além dos sinais gerados por sensores para controlar distâncias, prever riscos e, assim, alertar ao piloto com sinais sonoros e visuais no painel de instrumentos.



Outro destaque da Hypersport está no seu nível de ajustes de ergonomia. Segundo a montadora, ela possui um botão eletrônico instalado no painel que permite alterar a posição do banco, altura da bolha, manoplas e pedaleiras. São dois ajustes, uma mais relaxada, indicada para cidades e a segunda esportiva.



O modelo tem motor elétrico capaz de entregar até 202 cv de potência, além de 20,9 kgfm de torque já a 2.500 rpm. A autonomia para rodar até 480 km por carga é outro destaque da moto elétrica da Damon.



Outro destaque da moto elétrica está na disposição para acelerar. Segundo a Damon, ela pode alcançar os 96 km/h em menos de 3 segundos e a máxima atingida é 320 km/h.



As primeiras unidades da Hypersport tem itens exclusivos como os freios da Brembo, suspensões da Öhlins na dianteira, com monochoque traseiro em fibra de carbono.