Toyota lança versão do Yaris com 277 cv de potência

A Toyota apresentou no último final de semana a versão mais apimentada do Yaris, a GR. Desenvolvido em parceria com a equipe de competições da marca, Gazoo Racing, o modelo traz motor três cilindros turbo 1.6 de 277 cv de potência, 167 a mais que o entregue pela versão 1.5 vendida por aqui.

O modelo chega para o mercado europeu e oriental em duas versões: RZ First Edition, vendida por 32.563 euros (cerca de R$ 150 mil, em conversão direta), e RZ High-Performance First Edition, que sai por 37.497 euros (R$ 172 mil, em conversão direta). De acordo com a japonesa, o GR Yaris representa o retorno do icônico Celica GT-Four, de 1999. Com o lançamento, a marca também abre a possibilidade do retorno as competições de rali.

O conjunto sob o capô é de fazer inveja em muito esportivo. Os engenheiros desenvolveram um motor três cilindros 1.6 com turbo e injeção direta, chamado de G16-GTS, capaz de entregar até 272 cv de potência e 37,70 kgfm de torque (versão japonesa) ou 261 cv e 36,7 kgfm (versão européia).

A transmissão é manual de seis marchas e a tração integral permanente GR-Four, que permite alterar a entrega de força entre os dois eixos de acordo coma demanda. São, ao todo, três opções: Normal (60:40), Sport (30:70) e Track (50:50). Há ainda a opção de mandar a tração 100% para o eixo dianteiro ou traseiro.

Com a motorização, o modelo acelera de zero a 100 km/h em 5,5 segundos e atinge a máxima de 230 km/h. O GR Yaris tem, ainda, freios tem discos ventilados e suspensão independente nas quatro rodas. Completa a lista de mudanças, o teto com reforço em fibra de carbono e painéis de porta em alumínio, para deixar o modelo mais leve.

Completamente diferente do nosso Yaris, o Yaris que serve de base para a versão esportiva é de nova geração e usa a plataforma TNGA. Com ela, ele mede 3,99 m de comprimento (15 cm menor), 1,80 m de largura (7 cm maior) e 2,55 m de entre-eixos.