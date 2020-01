Volvo registra alta de 15,8% nas vendas em 2019

A Volvo foi a marca premium com maior crescimento em 2019. A marca sueca anotou um crescimento de 15,8% no período e foram comercializadas 7.916 unidades. Destaque para a categoria dos SUV's, onde o XC60 sozinho alcançou quase um quarto das vendas do segmento.

Outros números da empresa também mostram a força no ramo da eletrificação plug-in hybrid, onde ela lidera com 34,1% do mercado e 1.166 carros emplacados, sendo somente a XC60 responsável por 823 unidades.

Segundo Luis Rezende, presidente da Volvo Car Brasil e head da América Latina, a Volvo espera alcançar, em 2020, a terceira posição no segmento premium e consolidar sua liderança na eletrificação: "A Volvo é uma marca progressista e sempre se pautou na construção do futuro. Aplicar esses conceitos aos nossos produtos é algo já muito enraizado na marca e perceptível aos nossos clientes. Nosso desafio agora é expandir esse olhar com programas que aumentem a experiência do cliente com a nossa marca", explica o executivo.